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Рада заслушает Степанова на часе вопросов к правительству, - Разумков

Украина, Понедельник 31 августа 2020 13:09
Рада заслушает Степанова на часе вопросов к правительству, - Разумков
Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада заслушает министра здравоохранения Максима Степанова на часе вопросов к правительству. Министра хотят заслушать по поводу, в том числе подготовки медицинских и образовательных учреждений к ситуации с коронавирусом в Украине.

Об этом спикер ВР Дмитрий Разумков заявил во время заседания согласительного совета парламента.

"Ситуация непростая, и я поддержал бы позицию Александра Корниенко о том, чтобы заслушать министра здравоохранения (на часе вопросов к правительству, - ред.) по развитию ситуации с коронавирусом в Украине, прогнозам и параллельно с этим подготовке как учреждений медицинской сферы, так и учебных заведений", - сказал глава парламента.

Напомним, во фракции "Слуга народа" предложили заслушать главу Минздрава в парламенте.

Как писало РБК-Украина, глава Минздрава заявил, что в Украине с мая почти в четыре раза увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом, а количество проведенных тестирований возросло почти в 2,5 раза.

Так, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2145 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших превысило 121 тысячу.

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Новости Украины Верховная РадаМаксим СтепановДмитрий Разумков
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