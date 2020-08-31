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Рада заслухає Степанова на годині запитань до уряду, - Разумков

Україна, Понеділок 31 серпня 2020 13:09
Рада заслухає Степанова на годині запитань до уряду, - Разумков
Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова на годині запитань до уряду. Міністра хочуть заслухати з приводу, у тому числі підготовки медичних та освітніх закладів до ситуації з коронавірусом в Україні.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив під час засідання погоджувальної ради парламенту.

"Ситуація непроста, і особисто я підтримав би позицію Олександра Корнієнка щодо того, щоб заслухати міністра охорони здоров'я (на годині запитань до уряду, - ред.) щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, прогнозів і паралельно з цим підготовки як закладів медичної сфери, так і закладів освіти", - сказав глава парламенту.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" запропонували заслухати главу МОЗ у парламенті.

Як писало РБК-Україна, глава МОЗ заявив, що в Україні з травня майже в чотири рази збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус, а кількість проведених тестувань зросла майже в 2,5 раза.

Так, за минулу добу в Україні підтвердили 2145 нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих перевищила 121 тисячу.

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Новини України Верховна РадаМаксим СтепановДмитро Разумков
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