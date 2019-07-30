Рада не заработает до сентября из-за судов с ЦИК, - Офис президента

До 1 сентября 2019 года Верховная Рада 9 созыва, наверно, не успеет начать работу. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, причина в том, что ЦИК может не успеть сформировать в конечном варианте состав новой Рады.

"До 1 сентября, насколько я понимаю сроки начала работы Верховной рады, наверно она не успеет начать работу. Это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают Центральной избирательной комиссии сформировать в конечном варианте тот состав Верховной рады, который нас ждет", - сообщил он.

Напомним, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью РБК-Украина ранее заявил, что новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября.

Кроме этого, Герус заявил о создании коалиции в новой Раде. Он добавил, что все министерские кресла заберет коалиция.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - сказал он.

РБК-Украина писало, что партия "Слуга народа" скорее всего получит монобольшинство в парламенте нового созыва. Партия, по предварительным оценкам, может претендовать на 121 мандат. Кроме того, кандидаты от "Слуги народа" одержали победу в большинстве мажоритарных округов.