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Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности спикера

Автор: Валерия Полищук

Верховная рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Процедура началась по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Разумкова.

"По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва главы Верховной рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом", - написал он.

Ранее сообщалось, что "Слуги народа" начали собирать подписи за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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Дмитрий РазумковВерховная рада