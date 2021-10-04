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Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера

Автор: Валерія Поліщук

Верховна рада запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Процедура розпочалася за поданням голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Разумкова.

"За поданням народного депутата Давида Арахамія запускається процедура відкликання Голови Верховної ради України з посади. Як і зазначав раніше, все відбуватиметься відповідно до закону і Регламенту", - написав він.

Раніше повідомлялося, що "Слуги народу" почали збирати підписи за відставку голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

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Дмитро РазумковВерховна рада