Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности спикера
Фото: глава Верховной рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Процедура началась по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Разумкова.
"По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва главы Верховной рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом", - написал он.
Ранее сообщалось, что "Слуги народа" начали собирать подписи за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.