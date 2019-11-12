Рада запустила новый сайт

Верховная рада Украины сегодня, 12 ноября, запустила новую версию своего официального сайта. Об этом говорится в сообщении пресс-центра парламента.

Сообщается, что на новой версии модифицированы старые и созданы новые шаблоны, изменен блок "Ход пленарных заседаний" для упрощения понимания режима работы парламента. В результате посетитель сайта может проще получить информацию о том, как:

Верховная рада Украины работает в режиме пленарной неделе;

Народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях;

Народные депутаты работают с избирателями;

Другой режим работы.

Кроме того, реализована возможность добавить избранное событие в персональный онлайн календарь пользователя. Также обеспечен более удобный способ подачи материалов пленарных заседаний с понятным поиском информации с помощью новых календарных форм.

Кроме того, для улучшения коммуникации в новом дизайне вебпортала предложен отдельный новостной подсайт - "Пресс-центр", который получил расширенные информационные блоки. Также внедрена подписка на информационные материалы "Парламентский дайджест".

Новый сайт доступен по адресу mportal.rada.gov.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца года перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат.