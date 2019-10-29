Рада запретила устанавливать заборы вокруг водоемов

Народные депутаты Украины поддержали во втором чтении законопроект №0869 (№1107 в предыдущем созыве ВР, - ред.) "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования". За закон проголосовали 314 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

В прибрежных защитных полосах запрещается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к берегам рек, водоемов и островов, кроме случаев, предусмотренных законом. Определяется, что в пределах пляжной зоны прибрежных защитных полос также запрещается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах, кроме случаев, предусмотренных законом.

Такие ограждения или другие конструкции демонтируются их владельцами в течение 10 дней после получения письменного требования местной государственной администрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. В случае невыполнения такого требования указанные ограждения или другие конструкции демонтируются за решениями местной госадминистрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. Расходы соответствующего местного бюджета, связанные с демонтажем указанных ограждений или других конструкций, возмещаются их владельцами.

Согласно документу, в случае, если невозможно установить владельца ограждения или других конструкций или лицо, по решению которого они были установлены, оплата работ, связанных с демонтажем, возлагается на лицо, в пользовании которого находится земельный участок, на котором установлена ограда или другие конструкции.

Документом предусматривается, что ограничения в любой способ или безвозмездного беспрепятственного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме случаев, предусмотренных законом, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 6800 гривен) и на должностных лиц - от 400 до 700 таких минимумов (от 6800 до 11900 гривен).

При этом выше указанное нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет наложение штрафа на граждан от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 700 до тысячи таких минимумов (от 11900 до 17000 гривен).

Напомним, 4 февраля 2015 года парламент поддержал в первом чтении законопроект № 1107 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования". За соответствующее решение проголосовали 290 нардепов из 226 минимально необходимых.

До этого в марте 2014 года Рада отказалась запретить ограничение доступа к побережью водоемов. За законопроект № 3059 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" проголосовали 188 нардепов из 226 необходимых.