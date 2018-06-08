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Правительство Австралии объявило о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018

НовостиПолитика    08.06.2018 - 03:27
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Австралийское правительство решило поддержать Великобританию

Правительство Автсралии решило не отправлять свою официальную делегацию на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом передает ESPN.

Австралийское правительство решило поддержать Великобританию в дипломатическом бойкоте.

Австралия регулярно протестовала против нарушений прав человека и нарушений международного права, в том числе аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее в марте министр иностранных дел Джули Бишоп отметила возможность бойкота турнира, быстро уточнив, что она имеет в виду правительственный бойкот.

"Правительство Австралии не будет вмешиваться в решения Федерации футбола Австралии в отношении чемпионата мира", - сказала Бишоп.

Напомним, ранее, после решения Великобритании бойкотировать ЧМ-2018, бойкот поддержала Дания.

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Теги публикации: Австралия, ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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