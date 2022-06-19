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Рада обратилась к странам ЕС с призывом предоставить Украине статус кандидата

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Киев, Воскресенье 19 июня 2022 14:21
Рада обратилась к странам ЕС с призывом предоставить Украине статус кандидата Фото: Рада обратилась к странам ЕС с призывом предоставить Украине статус кандидата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада сегодня, 19 июня проголосовала за постановление об обращении к странам ЕС с призывом поддержать Украину в предоставлении статуса кандидата в Евросоюз. Решение принято единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Фото: Рада обратилась в страны ЕС с призывом предоставить Украине статус кандидата (t.me/yzheleznyak)

"Парламент единогласно всеми фракциями и группами поддержал обращение (7471) до стран Евросоюза о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС! За - 315", - написал нардеп.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на обращение к национальным парламентам и правительствам государств-членов ЕС, а также институтов ЕС с призывами:

  • поддержать стремление Украины о признании ее европейской перспективы,
  • уделить особое внимание продовольственной безопасности и принять необходимые меры для деблокады украинских портов,
  • расследовать и наказать виновных за военные преступления,
  • увеличить приобретение и поставки оружия Украине,
  • ввести 7-й пакет санкций ЕС, усиливая жесткий санкционный давление на Россию и Беларусь, уделяя особое внимание полном эмбарго на ввоз важнейших товаров российского экспорта,
  • запретить российское судоходство, логистику и доступ к портам на территории государств-членов ЕС.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Также стали известны условия для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

При этом в России продолжают произносить угрозы на фоне стремлений Украины стать членом европейского блока.

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