Рада запретила пророссийские партии: как будет работать закон

Как объясняет аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев, законопроект №7172-1 о запрете пророссийских политсил, с которой выступили в "Слуге народа", не предполагает ничего принципиально нового.

По его словам, в законодательстве уже прописана процедура, как можно прекратить деятельность партий, но предложенный документ несколько расширяет основания для их запрета и упрощает судебные процедуры.

Список из таких причин, как пропаганда войны, коммунизма, нацизма, нарушение суверенитета и Конституции, захват власти и угроза безопасности, авторы проекта предлагают дополнить еще двумя пунктами. Первый - оправдание или отрицание вооруженной агрессии против Украины и трактовка войны России как внутренний гражданский конфликт.

И второе основание - это прославление или оправдание всех тех, кто участвует в агрессии против Украины, в частности российских оккупационных руководителей, при этом называть их "ополченцами" также нельзя. Следует отметить: если партия подпадает под запрет, ее нардепы не теряют мандаты.

По оценке Клюжева, этот документ расширяет возможности реагировать противоправную деятельность политических партий, особенно в условиях военного положения.

"Но процесс все равно потребует сбора и подтверждения доказательств и другой информации о деятельности политических партий. Поэтому это, скорее, процедурное совершенствование действующего законодательства - кардинально подходы к запрету партий не пересматриваются", - сказал Клюжев.

Так, все дела о запрете политических партий будут рассматриваться как срочные - по месяцу на первую инстанцию и апелляцию, следует из проекта, а если суд признает доказательства о нарушении весомыми, то кроме самого запрета политсилы, все ее имущество, средства и активы могут перейти в собственность государства.

"В законопроекте определен четкий и исчерпывающий перечень оснований. К тому же в любом случае все факты и доказательства причастности к пророссийской деятельности оценивает суд. И решение выносит суд. Даже если кто-то опасается, что приостановка может быть через СНБО, то это лишь временное решение. Далее оно будет проверяться судом" ,- сказала РБК-Украина один из инициаторов документа, представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря (СН).

При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский объясняет, даже если член той или иной партии от ее имени делал заявления, которые можно расценивать как коллаборационистские или антиукраинские - такие политсилы будут подлежать запрету.

Напомним, вчера, 3 мая Верховная рада окончательно запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

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