Рада заборонила проросійські партії: як працюватиме закон

Як пояснює аналітик громадянської мережі "ОПОРА" Олександр Клюжев, законопроект №7172-1 про заборону проросійських політсил, з якою виступили у "Слузі народу", не передбачає нічого принципово нового.

За його словами, в законодавстві вже прописано процедуру, як можна припинити діяльність партій, але запропонований документ дещо розширює підстави для їхньої заборони та спрощує судові процедури.

Список із таких причин, як пропаганда війни, комунізму, нацизму, порушення суверенітету та Конституції, захоплення влади та загроза безпеці, автори проекту пропонують доповнити ще двома пунктами. Перший - виправдання чи заперечення збройної агресії проти України та трактування війни Росії як внутрішній громадянський конфлікт.

І друге підґрунтя - це уславлення чи виправдання всіх тих, хто бере участь в агресії проти України, зокрема російських окупаційних керівників, при цьому називати їх "ополченцями" також не можна. Слід зазначити: якщо партія підпадає під заборону, її нардепи не втрачають мандати.

За оцінкою Клюжева, цей документ розширює можливості реагувати протиправну діяльність політичних партій, особливо у умовах воєнного стану.

"Але процес все одно вимагатиме збору та підтвердження доказів та іншої інформації про діяльність політичних партій. Тому це, швидше, процедурне вдосконалення чинного законодавства - кардинально підходи до заборони партій не переглядаються", - сказав Клюжев.

Так, усі справи про заборону політичних партій розглядатимуться як термінові - за місяцем на першу інстанцію та на апеляцію, випливає із проекту, а якщо суд визнає докази про порушення вагомими, то крім самої заборони політсили, все її майно, кошти та активи можуть перейти у власність держави.

"У законопроекті визначено чіткий та вичерпний перелік підстав. До того ж у будь-якому разі всі факти та докази причетності до проросійської діяльності оцінює суд. І рішення виносить суд. Навіть якщо хтось побоюється, що призупинення може бути через РНБО, то це лише тимчасове рішення. Далі воно перевірятиметься судом", - сказала РБК-Україна один із ініціаторів документа, представник Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря (СН).

При цьому представник президент у КСУ Федір Веніславський пояснює, навіть якщо член тієї чи іншої партії від її імені робив заяви, які можна розцінювати як колабораціоністські чи антиукраїнські - такі політсили підлягатимуть забороні.

Нагадаємо, вчора, 3 травня Верховна рада остаточно заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів.

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