Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны

Решение Путина начать войну в Украине подорвало позиции пророссийских сил в нашей стране. Захватчиков не встречают здесь с цветами, а проекты, которые считались дружественными к Кремлю, ушли в тень или уже на грани развала. Есть ли у них будущее – в материале РБК-Украина.

Война, развязанная Путиным, перекрутила калейдоскоп политических симпатий в Украине. Если до 24 февраля в рейтинговых таблицах значилось по крайней мере две "проходных" партии, дружественно настроенных к России, то сейчас хоть малейшая ассоциация с этим соседом гарантирует любому проекту крах и провал.

Первый масштабный всплеск антироссийских настроений произошел еще в период Евромайдана. Но даже после Революции Достоинства, а также оккупации Крыма и части Донбасса не удалось поставить точку на проектах, лояльных к Кремлю. Бывшие представители бело-голубого лагеря, используя крупный финансовый и медиаресурс, системно работали над тем, как выжить и сохраниться в большой политике после падения режима Януковича.

Все это время Россия также не оставалась в стороне и всячески поддерживала эти стремления. Кремлевская верхушка вливала колоссальные средства в постройку своей сети влияния в Украине. Ее ставка сыграла. На выборах 2019 года партия, которая до недавних пор считалась пророссийской – "Оппозиционная платформа – За життя" – взяла второе место. И затем постепенно двигалась к вершине электоральных рейтингов.

Когда власти отключили телеканалы, откуда постоянно вещали представители ОПЗЖ, а одному из ее лидеров – Виктору Медведчуку – вручили подозрение в госизмене, это немного убавило их популярность. Но целевая аудитория, имеющая просоветские, пророссийские или антизападные взгляды, никуда не исчезла – она попросту переметнулась к другим политпроектам из той же электоральной ниши.

И все то, что Кремль взращивал годами, было разрушено в одну ночь, когда Путин напал на Украину. Его кум Медведчук был пойман и оказался за решеткой. ОПЗЖ начала трещать по швам, а ее фракцию в парламенте распустили. Часть нардепов от этой политсилы бежала за границу еще до начала войны. Часть – заявила о своем выходе из фракции. Еще часть во главе с Юрием Бойко заняла проукраинскую позицию и осудила вторжение России.

Юрий Бойко и Виктор Медведчук (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Как бы сейчас члены этой политсилы не старались отмежеваться от своего бывшего радикального пророссийского крыла, но от того токсичного шлейфа, который набросили на всю партию такие персонажи как Медведчук или Кива, будет сложно избавиться. Более того, немало представителей "Оппоплатформы" на местах открыто сотрудничают с оккупантами и даже корректируют вражеские обстрелы.

СНБО в конце марта на время военного положения приостановила деятельность ОПЗЖ и еще десяти партий, включая "Наши" Евгения Мураева и Партию Шария, из-за их связи со страной-агрессором. А вчера Рада 330 голосами "за" приняла закон, который полностью запретит деятельность пророссийских политсил. Вопрос лишь в том, удастся ли избежать банальной смены вывесок и не увидят ли украинцы вновь всю ту же самую "гвардию" с партбилетами других проектов.

Запрет любителей "русского мира"

Инициатива (проект закона №7172-1) о запрете пророссийских политсил, с которой выступили в "Слуге народа", не предполагает ничего принципиально нового. В законодательстве уже прописана процедура, как можно прекратить деятельность партий. Но предложенный документ несколько расширяет основания для их запрета и упрощает судебные процедуры, говорит аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

Список из таких причин, как пропаганда войны, коммунизма, нацизма, нарушение суверенитета и Конституции, захват власти и угроза безопасности, авторы проекта предлагают дополнить еще двумя пунктами. Первый – оправдание или отрицание вооруженной агрессии против Украины и трактование войны России как внутренний гражданский конфликт.

И второе основание – это прославление или оправдание всех тех, кто участвует в агрессии против Украины, в том числе российских оккупационных руководителей. Судя из формулировки в этом пункте, называть их "ополченцами" также нельзя. Следует отметить: если партия попадает под запрет, ее нардепы не теряют мандаты.

По оценке Клюжева, этот документ расширяет возможности реагировать на противоправную деятельность политических партий, особенно в условиях военного положения.

"Но процесс все равно будет требовать сбора и подтверждения доказательств и другой информации о деятельности политических партий. Потому это, скорее, процедурное совершенствование действующего законодательства – кардинально подходы к запрету партий не пересматриваются", – сказал РБК-Украина Клюжев.

Все дела о запрете политических партий будут рассматриваться как срочные – по месяцу на первую инстанцию и на апелляцию, следует из проекта. Если суд сочтет доказательства о нарушениях вескими, то кроме самого запрета политсилы, все ее имущество, средства и активы могут перейти в собственность государства.

"В законопроекте определен четкий и исчерпывающий перечень оснований. К тому же в любом случае все факты и доказательства причастности к пророссийской деятельности оценивает суд. И решение выносит суд. Даже если кто-то опасается, что приостановка может быть через СНБО, то это только временное решение. Дальше оно будет проверяться судом", – сказала РБК-Украина один из инициаторов документа, представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря (СН).

Ольга Совгиря (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумеется, что даже до появления такого закона ни одна партия, считавшаяся пророссийской, не указывала в своих программах об открытой любви к России или желании воевать. Что тогда будет рассматриваться как повод для запрета?

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский (СН) объясняет: если член той или иной партии от ее имени делал заявления, которые можно расценивать как коллаборационистские или антиукраинские – такие политсилы будут подлежать запрету.

Логика выживания

Мировой опыт запрета тех или иных политсил, связанных с разжиганием войны, в истории есть, и это абсолютно логичный шаг. Так поступали с партиями, которые были основой фашистского режима в Италии, в Германии или милитаристского режима в Японии, приводит примеры политолог Владимир Фесенко. То же самое касалось политиков и политических сил, поддержавших оккупацию отдельных стран в Европе или в Азии, добавил эксперт.

Из последних исследований, проведенных группой "Рейтинг", следует, что почти 100% опрошенных украинцев сейчас негативно относятся к Путину. Также 86% респондентов ответили, что они поддерживают запрет пророссийских партий. Так что ничего пророссийского по крайней мере сегодня и в первое время поствоенной жизни в Украине не сможет прорасти, уверен директор "Рейтинга" Алексей Антипович.

"Приставка "пророссийский" перечеркивает будущее любой партии в Украине. И все, что связано с Россией – то ли Московский патриархат, то ли государственный русский язык, то ли отношения с РФ – все это отрицается по объективным причинам", – объяснил изданию социолог.

Другое дело, что законопроект, принятый в Раде, не снимает такую "лазейку", как ребрендинг партий. Та же ОПЗЖ не прекратила свою деятельность полностью. Около двух десятков нардепов из ее фракции под руководством Бойко создали новую группу "Платформа за жизнь и мир" и призывают то же самое делать своих депутатов в местных советах.

Даже если бы Рада не стала вводить законодательный запрет на пророссийские партии, едва ли в обозримом будущем у таких политсил есть шанс взять реванш и победить на выборах. Но есть ли будущее у тех политиков, которые до сегодня были в рядах партий, лояльных к Кремлю – отдельный вопрос.

"Мы не сможем выписать все предохранители, которые бы сделали невозможным для бывших членов пророссийских партий вступать в другие партии. Это было бы нарушением Конституции, международных стандартов и конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах. То есть мы не можем запретить человеку, который в прошлом был членом какой-то партии, стать членом другой", – объяснил РБК-Украина Вениславский.

Вероятность того, что представители бывшего пророссийского лагеря попытаются активизировать свою деятельность после войны, достаточно высокая, считает Владимир Фесенко. Они наверняка проведут ребрендинг и постараются попасть в Раду уже в новом "облике".

"Их рейтинги будут гораздо ниже. Условно говоря, политические наследники Партии регионов, ОПЗЖ попытаются вернуться в Верховную раду под новым названием. И теоретически у них могут быть шансы преодолеть пятипроцентный барьер. Они будут демонстрировать патриотизм и свой хозяйственный опыт. Они будут адаптироваться, мимикрируя под новые условия. Но их суть не поменяется", – предположил политолог.

Если они удачно мимикрируют или создадут новый проект с экономическим уклоном – условную партию промышленников – для этого почва в Украине, пожалуй, останется, соглашается Антипович.

"Но тогда возникает другой вопрос – какие политики там будут представлены. Есть ли разница, каким будет новое название партии, если ее лидер Бойко потерял доверие и оно опустилось до уровня 5-6%? Это явно не позволяет претендовать на прохождение избирательного барьера. Думаю, у этой старой гвардии будут огромные проблемы с тем, как выжить на политическом поле Украины", – отметил директор группы "Рейтинг".

Алексей Антипович (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Отсюда – еще один нюанс, который парламент пока не урегулировал. Сейчас в законодательстве нет никаких санкций к тем, кто призывал дружить с Россией. А после войны – конъюнктурно развернет свою риторику на 180 градусов вместе со сменой партбилета. Дополнительным "фильтром" может стать персональная политическая люстрация в отношении лиц, которые делали пророссийские заявления в прошлом, считает эксперт Украинского института будущего, политтехнолог Игорь Попов.

"Но в данном случае нужно учесть уроки прошлой люстрации, которую Венецианская комиссия остро раскритиковала. Были две главные претензии, которые наши власти так и не учли. Первое – это персональный подход. То есть случай каждого человека рассматривается по отдельности. А второе – это право на апелляцию. Должен быть орган, куда люстрированный человек может обратиться с обжалованием", – объяснил эксперт.

Люстрация не для всех

Сейчас в парламенте уже зарегистрирован законопроект о люстрации членов пророссийских партий (№7318). Этим документом предусмотрен запрет баллотироваться на любые избирательные должности всем, кто был членом 11 политсил, включая ОПЗЖ и Партию регионов. Вот только подняв биографии действующих чиновников и даже депутатов от "Слуги народа", у многих также можно найти факт причастности к бело-голубому лагерю. Этот законопроект дает слишком узкое сито, отметил Попов.

По такому принципу потенциальными фигурантами люстрации могут стать Петр Порошенко и Дмитрий Разумков, что критики власти могут расценить как борьбу с "неугодными". Сам документ внесен группой депутатов во главе с внефракционной Оксаной Савчук. Учитывая то, что среди его подписантов не так уж много представителей "Слуги народа", вряд ли эта инициатива исходит от правящей команды.

Есть и другой наглядный пример – Александр Вилкул, который сегодня руководит обороной Кривого Рога, хотя в прошлом числился одним из лидеров "Оппоблока". Так что грести всех под одну гребенку точно нельзя. В каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход. Но что наверняка очевидно: в вертикали украинской власти – от низов и до самой верхушки – не должно быть места пророссийским политикам – ни сейчас, ни в более отдаленном будущем.