Рада запретила использование пластиковых пакетов: размеры штрафов

За документ проголосовали 297 парламентариев.

Законопроект №2051-1 запрещает использование:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;

оксоразгалающихся (оксобиоразглагающихся) пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.