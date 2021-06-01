UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада запретила использование пластиковых пакетов: размеры штрафов

Автор: Юлия Струк

В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная рада окончательно запретила их обращение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 297 парламентариев.

Законопроект №2051-1 запрещает использование:

  • сверхлегких пластиковых пакетов;
  • легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;
  • оксоразгалающихся (оксобиоразглагающихся) пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Напомним, ранее экологический комитет ВР рекомендовал Верховной раде окончательно запретить оборот пластиковых пакетов в Украине.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября в Раде приступили к доработке закона №2051-1 о запрете пластиковых пакетов.

Так, 3 ноября 2020 года парламент отправил на повторное второе чтение этот проект. Он предлагал запретить пластиковые пакеты с 2022 года.

При этом за основу документ приняли осенью прошлого года. Тогда его поддержали 365 парламентариев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины штрафВерховная Радапластик