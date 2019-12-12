Рада запретила импорт озоноразрушающих веществ

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №0874 (9082 в предыдущем созыве парламента, - ред.) об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 322 нардепа.

Закон направлен на выполнение требований Монреальского протокола в части постепенного сокращения и последующего прекращения потребления этих веществ.

В частности, предусматривается запретить импорт (экспорт) контролирующих веществ и товаров, которые содержат за исключением таких операций между государствами-участниками протокола при наличии соответствующей маркировки.

Кроме того, запрещаются выбросы контролирующих веществ в окружающую среду.

В частности, нарушение правил недопущения и предотвращения утечек и выбросов озоноразрушающих веществ и фторированных парниковых газов влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Со дня вступления в силу закона импорт и размещение на рынке товаров и оборудования, содержащих или работающих с использованием озоноразрушающих веществ, запрещено. Предполагается, что исключением является импорт и размещение на рынке товаров и оборудования, содержащих или работающих с использованием озоноразрушающих веществ:

которые были импортированы до вступления в силу этого закона, но не размещен на рынке;

для целей карантинной обработки и обработки перед транспортировкой;

в особых случаях, предусмотренных решениями сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающими озоновый слой;

для важнейших видов применения, определенных отдельными решениями на совещаниях сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающими озоновый слой.

Так, с 1 января 2021 года размещение на рынке первичных озоноразрушающих веществ запрещено.

Напомним, 28 февраля Рада VIII созыва поддержала за основу в первом чтении законопроект №9082 о озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах. Тогда документ поддержали 240 нардепов.

Кроме того, в апреле прошлого года действие пилотного проекта электронных аукционов по распределению долей ежегодной национальной квоты на импорт озоноразрушающих веществ было продолжено до конца года.