Рада заборонила імпорт озоноруйнівних речовин

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №0874 (9082 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) про озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газах, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 322 нардепа.

Закон спрямований на виконання вимог Монреальського протоколу в частині поступового скорочення і подальшого припинення споживання цих речовин.

зокрема, передбачається заборонити імпорт (експорт) контролюючих речовин та товарів, які містять за винятком таких операцій між державами-учасниками протоколу за наявності відповідного маркування.

Крім того, забороняються викиди контролюючих речовин у навколишнє середовище.

зокрема, порушення правил недопущення та запобігання витоків і викидів озоноруйнуючих речовин і фторованих парникових газів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З дня набрання чинності закону імпорт і розміщення на ринку товарів і устаткування, що містять або працюють з використанням озоноруйнівних речовин, заборонено. Передбачається, що винятком є імпорт і розміщення на ринку товарів і устаткування, що містять або працюють з використанням озоноруйнівних речовин:

які були імпортовані до набрання чинності цього закону, але не розміщений на ринку;

для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням;

в особливих випадках, передбачених рішеннями сторін Монреальського протоколу по речовинам, що руйнують озоновий шар;

для найважливіших видів застосування, визначених окремими рішеннями на нарадах сторін Монреальського протоколу по речовинам, що руйнують озоновий шар

Так, з 1 січня 2021 року розміщення на ринку первинних озоноруйнівних речовин заборонено.

Нагадаємо, 28 лютого Рада VIII скликання підтримала за основу в першому читанні законопроект №9082 щодо озоноруйнівних речовин і фторованих парникових газах. Тоді документ підтримали 240 нардепів.

Крім того, в квітні минулого року дія пілотного проекту електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин було продовжено до кінця року.