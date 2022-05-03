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Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине

Фото: Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 мая Верховная рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

"Рада запретила деятельность пророссийских партий (7172-1). 330 голосов", - написал он.

Также Железняк прокомментировал, голосовали ли депутаты бывшей ОПЗЖ за этот закон.

"Ну, во-первых, никто правки не поднимал и не блокировал. Во-вторых, "За" проголосовало 17 экс-ОПЗЖ: 12 депутатов из новой группы ("Платформа за життя та мир") и еще 5 депутатов из ОПЗЖ, которые сейчас внефракционные", - добавил нардеп.

Напомним, недавно парламент урегулировал процедуру запрета, роспуска и принудительной ликвидации политических партий (№7172). Поводом для этого стала популяризация или пропаганда органов государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором.

Тем самым, под запрет попадают те политические силы, которые публично отрицают вооруженную агрессию РФ против Украины, аннексию украинских территорий и оправдывают нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановлении деятельности пророссийских партий, среди которых и ОПЗЖ.

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