Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні

"Рада заборонила діяльність проросійських партій (7172-1). 330 голосів", - написав він.

Також Железняк прокоментував те, чи голосували депутати колишньої ОПЗЖ за цей закон.

"Ну, по-перше, ніхто правки не підіймав та не блокував. По-друге, "За" проголосувало 17 екс-ОПЗЖ: 12 депутатів з нової групи ("Платформа за життя та мир") та ще 5 депутатів з ОПЗЖ, які зараз позафракційні", - додав нардеп.

Нагадаємо, нещодавно парламент врегулював процедуру заборони, розпуску та примусової ліквідації політичних партій (№7172). Приводом для цього стала популяризація або пропаганда органів держави-агресора, її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

Тим самим, під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію РФ проти України, анексію українських територій та виправдовують порушення територіальної цілісності й суверенітету України.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій, серед яких і ОПЗЖ.

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