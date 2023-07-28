Рада закликала ЮНЕСКО позбавити Росію членства в організації

Верховна Рада України звернулася до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів та урядів її держав-членів із закликом позбавити Росію членства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
За відповідний проект постанови проголосували 296 народних депутатів.
Так, від імені українського народу парламент звертається до:
ЮНЕСКО
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місія ЮНЕСКО прибуде до Одеси найближчими днями. Вона проведе попередню оцінку пошкоджень об’єктів культурної спадщини внаслідок ракетних і дронових атак Росії.
В ЮНЕСКО наголосили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення й пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину.
При цьому зазначимо, що країна-агресор досі має членство в організації.
"Очікуємо активних дій задля збереження та відновлення нашого культурного спадку та закликаємо виключити Росію зі складу країн-учасниць Організації", - наголосили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
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