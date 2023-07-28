Рада призвала ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

Верховная Рада Украины обратилась к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), парламентам и правительствам ее государств-членов с призывом лишить Россию членства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
За соответствующий проект постановления проголосовали 296 народных депутатов.
Так, от имени украинского народа парламент обращается к:
ЮНЕСКО
Напомним, ранее мы сообщали, что миссия ЮНЕСКО прибудет в Одессу в ближайшие дни. Она проведет предварительную оценку повреждений объектов культурного наследия в результате ракетных и дроновых атак России.
В ЮНЕСКО подчеркнули, что умышленная нанесение ударов по культурным объектам и их уничтожение и повреждение можно приравнять к военному преступлению.
При этом отметим, что страна-агрессор до сих пор имеет членство в организации.
"Ожидаем активных действий по сохранению и восстановлению нашего культурного наследия и призываем исключить Россию из состава стран-участниц Организации", - подчеркнули в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
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