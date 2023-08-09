Рада закликала світ не визнавати заплановані РФ "вибори" на окупованих територіях України

Звернення до парламентів, урядів країн світу та міжнародних організацій підтримали 287 народних депутатів. Рада закликає:

не визнавати легітимність жодного виборного органу РФ, якщо там будуть присутні "представники" з окупованих територій;

не допускати участі делегацій РФ усіх рівнів у роботі міжнародних організацій та їх парламентських структур;

визнати, що незаконні дії Росії ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення російських військ з міжнародно визнаної території України;

сприяти кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів, проводили агітацію, балотувалися, здійснювали спостереження або іншим чином брали участь у незаконному виборчому процесі.

"Вибори" на окупованих територіях

Варто зазначити, що 10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Також путінський режим планує провести "вибори" на окупованих територіях України - у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у Росії.

Додамо, що наприкінці травня у Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити вибори на окупованих територіях.

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