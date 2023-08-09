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Рада призвала мир не признавать запланированные РФ "выборы" на оккупированных территориях Украины

Фото: Рада призывает не признавать "выборы" РФ на оккупированных территориях Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада призывает мир не признавать так называемые "региональные выборы", которые Россия планирует провести на оккупированных территориях Украины. Нардепы приняли соответствующее обращение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Обращение к парламентам, правительствам стран мира и международным организациям поддержали 287 народных депутатов. Рада призывает:

  • не признавать легитимность ни одного выборного органа РФ, если там будут присутствовать "представители" с оккупированных территорий;
  • не допускать участия делегаций РФ всех уровней в работе международных организаций и их парламентских структур;
  • признать, что незаконные действия России еще раз подтверждают невозможность проведения мирных переговоров для полного вывода российских войск с международно признанной территории Украины;
  • содействовать уголовному преследованию лиц, которые приняли участие в организации незаконных выборов, проводили агитацию, баллотировались, осуществляли наблюдение или иным образом участвовали в незаконном избирательном процессе.

"Выборы" на оккупированных территориях

Следует отметить, что 10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Также путинский режим планирует провести "выборы" на оккупированных территориях Украины - в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в России.

Добавим, что в конце мая в России внесли изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить выборы на оккупированных территориях.

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