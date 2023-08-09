Рада закликала світ не визнавати заплановані РФ "вибори" на окупованих територіях України
Верховна рада закликає світ не визнавати так звані "регіональні вибори", які Росія планує провести на окупованих територіях України. Нардепи ухвалили відповідне звернення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
Звернення до парламентів, урядів країн світу та міжнародних організацій підтримали 287 народних депутатів. Рада закликає:
- не визнавати легітимність жодного виборного органу РФ, якщо там будуть присутні "представники" з окупованих територій;
- не допускати участі делегацій РФ усіх рівнів у роботі міжнародних організацій та їх парламентських структур;
- визнати, що незаконні дії Росії ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення російських військ з міжнародно визнаної території України;
- сприяти кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів, проводили агітацію, балотувалися, здійснювали спостереження або іншим чином брали участь у незаконному виборчому процесі.
"Вибори" на окупованих територіях
Варто зазначити, що 10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Також путінський режим планує провести "вибори" на окупованих територіях України - у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.
Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у Росії.
Додамо, що наприкінці травня у Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити вибори на окупованих територіях.
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