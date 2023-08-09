Рада призвала мир не признавать запланированные РФ "выборы" на оккупированных территориях Украины

Верховная рада призывает мир не признавать так называемые "региональные выборы", которые Россия планирует провести на оккупированных территориях Украины. Нардепы приняли соответствующее обращение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Обращение к парламентам, правительствам стран мира и международным организациям поддержали 287 народных депутатов. Рада призывает:

не признавать легитимность ни одного выборного органа РФ, если там будут присутствовать "представители" с оккупированных территорий;

не допускать участия делегаций РФ всех уровней в работе международных организаций и их парламентских структур;

признать, что незаконные действия России еще раз подтверждают невозможность проведения мирных переговоров для полного вывода российских войск с международно признанной территории Украины;

содействовать уголовному преследованию лиц, которые приняли участие в организации незаконных выборов, проводили агитацию, баллотировались, осуществляли наблюдение или иным образом участвовали в незаконном избирательном процессе.

"Выборы" на оккупированных территориях

Следует отметить, что 10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Также путинский режим планирует провести "выборы" на оккупированных территориях Украины - в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в России.

Добавим, что в конце мая в России внесли изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить выборы на оккупированных территориях.

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