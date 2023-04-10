Рада закликала країни НАТО підтримати вступ України до Альянсу

Депутати Верховної Ради підтримали проект постанови, яким пропонується звернутися до країн НАТО з закликом підтримати членство України в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

Варто зауважити, що у 2008 році на саміті НАТО було проголошено згоду щодо членства України та Грузії в Альянсі, але приєднання відклали.

Крім цього нардепи вважають, що країни-члени повинні звернутися до своїх урядів з проханням сприяти прийняттю спільних з Україною документів на підтримку наближення її до майбутнього членства під час весняної сесії ПА НАТО в Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, Рада закликає парламенти держав-членів НАТО і Парламентську асамблею НАТО виконати рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 році щодо членства України.

За його словами, за ухвалення проекту постанови проголосували 352 парламентарі.

Нагадаємо, про те, що Рада звернеться до НАТО з подібним закликом стало відомо ще сьогодні, 10 квітня, вранці.

Також ми писали, що, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, будь-які рішення, що наближають членство України до НАТО, будуть успішним результатом для липневого саміту Альянсу.

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