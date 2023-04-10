Рада призвала страны НАТО поддержать вступление Украины в Альянс

Депутаты Верховной рады поддержали проект постановления, которым предлагается обратиться к странам НАТО с призывом поддержать членство Украины в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

Стоит заметить, что в 2008 году на саммите НАТО было провозглашено согласие относительно членства Украины и Грузии в Альянсе, но присоединение отложили.

Помимо этого нардепы считают, что страны-члены должны обратиться к своим правительствам с просьбой содействовать принятию совместных с Украиной документов в поддержку приближения ее к будущему членству во время весенней сессии ПА НАТО в Люксембурге и Вильнюсского саммита НАТО.

Согласно пояснительной записке к документу, таким образом Рада призывает парламенты государств-членов НАТО и Парламентскую ассамблею НАТО выполнить решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году по членству Украины.

По его словам, за принятие проекта постановления проголосовали 352 парламентария.

Напомним, о том, что Рада обратится к НАТО с подобным призывом, стало известно еще сегодня, 10 апреля, утром.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, любые решения, приближающие членство Украины в НАТО, будут успешным результатом для июльского саммита Альянса

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