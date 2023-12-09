Рада закликала ЄС почати з Україною переговори щодо вступу
Верховна рада звернулася до Європейського союзу щодо майбутнього вступу України. Нардепи закликали Брюссель дати "зелене світло" щодо переговорів про вступ на саміті 15 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту та народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
На сьогоднішньому засіданні Рада схвалила постанову №10315 про Звернення до держав-членів ЄС та інституцій Європейського союзу щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Європейського союзу.
Документ підтримали 292 народних депутати. Рада звернулася до парламентів та урядів країн ЄС, а також органів Європейського союзу і закликала почати з Україною переговори про вступ.
"Підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського союзу шляхом прийняття рішення про відкриття переговорів про членство України в Європейському союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський союз", - йдеться у постанові.
"Зелене світло" для України
Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.
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Додамо, що 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу запланований. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися.
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