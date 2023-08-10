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Рада закликала демократичний світ підтримати Харлан та скасувати її дискваліфікацію

Фото: Рада ухвалила постанову про підтримку спортсменки Ольги Харлан (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада звернулася до парламентів та урядів демократичних держав світу, олімпійського комітету, міжнародних спортивних федерацій про засудження незаконної дискваліфікації Ольги Харлан.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.

За його даними, проект постанови №9554 підтримали 320 депутатів.

Згідно з рішенням, Рада рішуче засуджує ганебне рішення Міжнародної федерації фехтування про дискваліфікацію української спортсменки та закликає Міжнародну федерацію фехтування:

  •  ⁃ повністю скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан та офіційно принести їй вибачення;
  •  ⁃ притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до ухвалення рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан;
  •  ⁃ пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокативний вчинок, що суперечить олімпійському духу.

В остаточній редакції постанови також було додано наступний абзац:

"Ольга Харлан намагалась показати усій міжнародній спортивній спільноті, що участь у міжнародних спортивних заходах представників країни-терориста, країни-агресора, яку очолює міжнародний злочинець Володимир Путін, ордер на арешт якого виданий Міжнародним судом в Гаазі, злочини якого підтримує переважна більшість російських громадян, є аморальною і неприпустимою".

Вчинок Харлан

Нагадаємо, 27 липня на чемпіонаті світу з фехтування спалахнув скандал через дискваліфікацію української спортсменки Ольги Харлан. Вона відмовилася потиснути руку російській спортсменці, яку перемогла.

Росіянка майже годину залишалася на манежі та вимагала покарати Харлан. У результаті українку дискваліфікували.

Міжнародний олімпійський комітет втрутився у ситуацію та надав українці кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024. Міжнародна федерація фехтування (FIE) також пояснила, що не скасувала, а лише призупинила дискваліфікацію Харлан.

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