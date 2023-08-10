Рада призвала демократический мир поддержать Харлан и отменить ее дисквалификацию

По его данным, проект постановления №9554 поддержали 320 депутатов.

Согласно решению, Рада решительно осуждает позорное решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской спортсменки и призывает Международную федерацию фехтования:

⁃ полностью отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально принести ей извинения;

⁃ привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Ольги Харлан;

⁃ пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу.

В окончательной редакции постановления также добавлен следующий абзац:

"Ольга Харлан пыталась показать всему международному спортивному сообществу, что участие в международных спортивных мероприятиях представителей страны-террориста, страны-агрессора, возглавляемой международным преступником Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдан Международным судом в Гааге, преступления которого поддерживает подавляющее большинство российских граждан, является безнравственной и недопустимой".

Поступок Харлан

Напомним, 27 июля на чемпионате мира по фехтованию разразился скандал из-за дисквалификации украинской спортсменки Ольги Харлан. Она отказалась пожать руку российской спортсменке, которую она победила.

Россиянка почти час оставалась на манеже и потребовала наказать Харлан. В результате украинку дисквалифицировали.

Международный олимпийский комитет вмешался в ситуацию и предоставил украинцы квалификацию на Олимпийские игры 2024 года. Международная федерация фехтования (FIE) также объяснила, что не отменила, а лишь приостановила дисквалификацию Харлан.