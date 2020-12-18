Рада взялася за заміну паспортів. Книжечки хочуть вивести з обігу

Фото: паспорт (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні хочуть поступово вивести паспорт у формі книжечки із користування. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №3986 "Про паспорт громадянина України у формі книжечки".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань прав людини.

У цьому законі прописаний порядок поступового переходу з паспорта у формі книжечки на паспорт у формі картки, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Установлюються строки дії паспорта.

Нардепи розглянули й альтернативний проект. Він передбачає, що термін дії паспорта громадянина України у формі книжечки не обмежується.

"Комітет підтримав законопроект №3986, а №3986-1 пропонує відхилити", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку серпня схвалив проект закону, який передбачає поступове виведення таких паспортів з обігу та заміну на пластикові карти.

Як писало РБК-Україна, у квітні в Україні запровадили нову послугу для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків.