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Зеленский о возвращении Крыма: мы не ждем, пока мир решит наши проблемы

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 23:39
Зеленский о возвращении Крыма: мы не ждем, пока мир решит наши проблемы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении вспомнил о российской оккупации Крыма. Он заявил, что Украина не будет ждать, когда мир решит украинские проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новогоднее видеообращение президента.

Как отметил Зеленский, украинцы учатся объединяться не против кого-то, а за себя, а также уважать себя и окружающих.

"А потому мы не ждем, пока мир решит наши проблемы и кто-то вернет нам нашу землю за нас. Как громко в этом году прозвучало "Крым - это Украина!". Голосом не только Украины, а еще 46 участниц Крымской платформы. Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда-то могли сказать: мы вернули Крым в Украину", - сказал он.

Глава государства отметил, что также важно вернуть всех украинских пленных, которых удерживает Россия.

Напомним, накануне Россия анонсировала строительство нового военного полигона в Крыму.

Кроме того, на днях СБУ завершила расследование в отношении Аксенова и Поклонской, которые помогали России оккупировать Крым.

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