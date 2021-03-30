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Рада взялась за налоговую амнистию для украинцев: что это означает

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №5153 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ поддержали 245 парламентариев.

Закон предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.

Согласно закону, в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года проведут единоразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:

  • 5% в отношении валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
  • 9% в отношении валютных ценностей, размещенных за рубежом;
  • 2,5% в отношении стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го.

Также нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроекты №№5155 - 5156, которые являются производными от проекта №5153. Эти документы вносят необходимые изменения для проведения налоговой амнистии в Налоговый кодекс, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал одобрить этот проект закона за основу.

Так, в конце сентября 2020 года в финансовом комитете парламента анонсировали, что к регистрации в Раде готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидалось, что базовая ставка составит 5%.

Как писало РБК-Украина, нулевое декларирование будет добровольным, показывать нужно будет доходы, которые были получены без уплаты налогов.

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