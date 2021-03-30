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Рада взялася за податкову амністію для українців: що це означає

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть за допомогою подачі "нульовий декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. Верховна рада прийняла відповідний законопроект №5153 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ підтримали 245 парламентарів.

Закон передбачає введення податкової амністії активів з метою детінізації економіки України.

Відповідно до закону, в період з 1 липня 2021 до 1 липня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Збір з цього декларування буде визначатися за такими ставками:

  • 5% щодо валютних цінностей та активів, розміщених на рахунках у банках в Україні;
  • 9% відносно валютних цінностей, розміщених за кордоном;
  • 2,5% щодо вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 до 20 червня 2022 року.

Також нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроекти №№5155 - 5156, які є похідними від проекту №5153. Ці документи вносять необхідні зміни для проведення податкової амністії у Податковий кодекс, Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекси та Кодексу про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував схвалити цей проект закону за основу.

Так, у кінці вересня 2020 року в фінансовому комітеті парламенту анонсували, що до реєстрації у Раді готують законопроект про податкову амністію. Очікувалося, що базова ставка складе 5%.

Як писало РБК-Україна, нульове декларування буде добровільним, показувати потрібно буде доходи, які були отримані без сплати податків.

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