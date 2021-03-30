Рада взялася за податкову амністію для українців: що це означає

В Україні хочуть за допомогою подачі "нульовий декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію . Верховна рада прийняла відповідний законопроект №5153 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Також нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроекти №№5155 - 5156, які є похідними від проекту №5153. Ці документи вносять необхідні зміни для проведення податкової амністії у Податковий кодекс, Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекси та Кодексу про адміністративні правопорушення.

Збір з цього декларування буде визначатися за такими ставками:

Відповідно до закону, в період з 1 липня 2021 до 1 липня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував схвалити цей проект закону за основу.

Так, у кінці вересня 2020 року в фінансовому комітеті парламенту анонсували, що до реєстрації у Раді готують законопроект про податкову амністію. Очікувалося, що базова ставка складе 5%.

Як писало РБК-Україна, нульове декларування буде добровільним, показувати потрібно буде доходи, які були отримані без сплати податків.