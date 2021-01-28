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Рада взялась за деятельность КСУ: закон направили на доработку

Автор: Юлия Струк

Верховная рада отправила на повторное первое чтение закон о деятельности Конституционного суда. Речь идет о законопроекте №4533.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За основу его поддержали лишь 197 нардепов. За направление проекта на доработку в профильный комитет проголосовали 226 парламентариев.

Документ предлагает КСУ принимать решения двумя третями от своего состава (12 судей), поскольку это абсолютное большинство. Сейчас решения могут принимать 10 судей.

Закон предусматривает возможность заявления отвода отдельным судьям. За отвод должны проголосовать не менее 10 судей.

В документе прописан переход КСУ на рассмотрение дел, как правило, в устной форме производства.

Также предлагается ввести автоматизированный реестр актов суда и автоматизированное распределение дел между судьями Конституционного суда.

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При этом КСУ запрещается выходить за пределы поднятых в конституционном представлении вопросов. Закон обязывает суд мотивировать признание каждого положения неконституционным.

Кроме того, в документе регулируются основы дисциплинарного производства относительно судей КСУ с возможностью урегулирования конкретных аспектов на уровне регламента этого суда.

Напомним, в конце декабря 2020 года рабочая группа парламента завершила работу над этим проектом закона.

Как писало РБК-Украина, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков поддерживал этот законопроект.

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