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В Раде готовят закон о регламенте работы КСУ

Пятница 18 декабря 2020 22:59
В Раде готовят закон о регламенте работы КСУ
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков надеется, что рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса наработает законопроект, который бы регламентировал работу Конституционного суда. Это произойдет уже в следующем году.

Об этом заявил Разумков в интервью на телеканале “Прямой”.

Председатель ВР отметил, что парламент также работает по регламенту, и соответствующий закон необходим для работы КСУ.

“Вопрос, вероятно, заключаться в том, что надо будет иметь закон о регламенте работы Конституционного суда. Верховная рада также работает по регламенту. Это - закон, его не стоит нарушать. Это нормально и правильно”, - сказал Разумков.

Он добавил, что сейчас в комитете по вопросам правовой политики законопроект авторства Ольги Совгири. Он предусматривает процедуру, по которой решения Конституционного суда могут приниматься исключительно двумя третями от его состава.

“Верховная рада, когда принимает решения относительно изменений к Конституции, должна иметь 300 голосов, что является двумя третями от всего состава Верховной рады Украины”, - объясняет Разумков.

Спикер ВР добавил, что поддерживает законопроект и надеется на поддержку нардепов.

Ранее Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, вечером 9 декабря Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод КСУ. В этом заключении комиссия рекомендовала восстановить отмененную КСУ статью об уголовном наказании за недостоверное декларирование.

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