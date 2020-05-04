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Рада вернется к пленарному режиму сразу после ослабления карантина

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 21:51
Рада вернется к пленарному режиму сразу после ослабления карантина
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

По словам Дмитрия Разумкова, многие парламентарии поддерживают инициативу вернуться к стандартному режиму работы Рады

Верховная рада Украины вернется к пленарному режиму сразу после ослабления карантина. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков в эфире "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что многие парламентарии поддерживают инициативу вернуться к стандартному режиму работы Рады.

"Как только будет смягчен карантин, много народных депутатов поддерживают инициативу вернуться к стандартному режиму работы Верховной рады. То есть пленарные недели, недели комитетские. Работа в регионах будет ограничена, ведь проводить большие встречи нам пока не позволяет режим карантина. Тем не менее, депутаты продолжали работать на своих округах и помогать чем могли нашим согражданам", - заявил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что с 20 мая Верховная рада перейдет к очередному режиму пленарных заседаний. Также было принято решение, что еженедельно из всех парламентских фракций будут собираться законодательные инициативы.

Кроме того, в конце апреля Рада приняла специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда. Спецпроцедуру поддержали 255 народных депутатов.

Добавим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада сможет принять законопроект о банках после 11 мая. Он также отметил, что депутатам должны предоставить десять дней на ознакомление с поправками.

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Новости Украины Верховная Радапленарное заседаниеДмитрий Разумков
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