Рада выйдет из карантина 18 мая

Верховная рада Украины выйдет из карантина 18 мая. Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №3434, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовал 251 нардеп.

Автором проекта постановления является глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Согласно документу, Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у Минздрава есть контрольные даты по смягчению карантина: это 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11-ое и так далее. На заседании правительства будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина.

Отметим, что власти неоднократно заявляли, что смягчение карантина возможно только при условии снижения числа зараженных коронавирусной инфекцей.

Также в интервью РБК-Украина главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что ко второй волне коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. По его словам, массовая вакцинация сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.