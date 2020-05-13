Рада вийде з карантину 18 травня

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи підтримали відповідний проект постанови Давида Арахамії

Верховна рада України вийде з карантину 18 травня. Нардепи схвалили відповідний проект постанови №3434, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосував 251 нардеп.

Автором проекту постанови є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Згідно з документом, Рада починає працювати у звичайному режимі з 18 травня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ має контрольні дати щодо пом'якшення карантину: це 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11 - те і так далі. На засіданні уряду буде затверджена постанова щодо алгоритму МОЗ щодо зняття карантинних обмежень.

Відзначимо, що влада неодноразово заявляла, що пом'якшення карантину можливо тільки за умови зниження кількості заражених коронавірусною інфекцією.

Також в інтерв'ю РБК-Україна головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що до другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу. За його словами, масова вакцинація зможе вберегти населення від спалаху одразу двох інфекційних хвороб: грипу та коронавірусу.