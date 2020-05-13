ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада вийде з карантину 18 травня

Новини » Політика     13.05.2020 - 13:44
Рада вийде з карантину 18 травня
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи підтримали відповідний проект постанови Давида Арахамії

Верховна рада України вийде з карантину 18 травня. Нардепи схвалили відповідний проект постанови №3434, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосував 251 нардеп.

Автором проекту постанови є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Згідно з документом, Рада починає працювати у звичайному режимі з 18 травня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ має контрольні дати щодо пом'якшення карантину: це 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11 - те і так далі. На засіданні уряду буде затверджена постанова щодо алгоритму МОЗ щодо зняття карантинних обмежень.

Відзначимо, що влада неодноразово заявляла, що пом'якшення карантину можливо тільки за умови зниження кількості заражених коронавірусною інфекцією.

Також в інтерв'ю РБК-Україна головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що до другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу. За його словами, масова вакцинація зможе вберегти населення від спалаху одразу двох інфекційних хвороб: грипу та коронавірусу.

Теги Новини України карантинВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся