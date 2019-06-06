Рада ввела тюремное заключение за осквернение могил защитников Украины

Парламент одобрил во втором чтении законопроект №9217 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц". За документ проголосовали 235 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Ношение военной формы

Планируется предусмотреть, что ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных сил Украины или других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей формы одежды.

Если эти же действия совершило лицо, которое в течение года было подвергнуто админвзысканию за такие же нарушения, ему грозит наложение штрафа в размере от 200 до 400 таких минимумов или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с конфискацией соответствующей формы одежды.

Осквернение памятников защитникам Украины

Кроме того, предлагается предусмотреть, что осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, воинов-интернационалистов и миротворцев, а также лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, участников Революции достоинства, борцов за независимость Украины в XX веке наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в конце декабря 2018-го Рада приняла данный закон за основу в первом чтении. За него проголосовали 229 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, данный законопроект внесли в Раду в конце октября прошлого года.

Добавим, конце мая 2018-го под Киевом вандалы сожгли несколько могил бойцов АТО. Кроме того, в Запорожье неизвестные облили черной краской памятную доску на улице добровольческих батальонов.