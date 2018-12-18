Рада планирует ввести тюремное заключение за осквернение памятников бойцам АТО

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Также планируется наказывать штрафами за ношение военной формы со знаками различия военных ВСУ

Народные депутаты поддержали за основу законопроект №9217 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц". За документ со второго раза проголосовали 229 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предлагается предусмотреть, что покупка, продажа, обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, а также их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права, или незаконное хранение влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующего ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию.

Незаконное же изготовление ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, нагрудного знака лауреата госпремии, президентской награды, орденской ленты, ленты медалей на планках с целью сбыта или ношение лицом, не имеющим на это права, или ношение, сбыт таких поддельных вещей тянут за собой наложение штрафа в размере от 100 до 200 таких минимумов.

При этом вышеуказанные действия, если их совершило лицо, которое в течение года было подвергнуто админвзысканию за такие же нарушения, влекут за собой наложение штрафа в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ношение военной формы

Планируется также определить, что ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных сил Украины или других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 150 до 200 необлагаемых рублей с конфискацией соответствующей формы одежды.

Если эти же действия совершило лицо, которое в течение года было подвергнуто админвзысканию за такие же нарушения, ему грозит наложение штрафа в размере от 200 до 400 таких минимумов или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с конфискацией соответствующей формы одежды.

Осквернение памятников защитникам Украины

Кроме того, предлагается предусмотреть, что осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, воинов-интернационалистов и миротворцев, а также лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, участников Революции достоинства, борцов за независимость Украины в XX веке наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Как писало РБК-Украина ранее, данный законопроект внесли в Раду в конце октября.

Напомним, в конце мая под Киевом вандалы сожгли несколько могил бойцов АТО. Кроме того, в Запорожье неизвестные облили черной краской памятную доску на улице добровольческих батальонов.