ВР предлагают предусмотреть лишение свободы за осквернение памятников бойцам АТО

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Также планируется наказывать штрафами за ношение военной формы со знаками различия военных ВСУ

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №9217 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

Соответствующий проект был внесен в парламент 18 октября 2018 года.

Предлагается предусмотреть, что покупка, продажа, обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, а также их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права, или незаконное хранение влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующего ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию.

Незаконное же изготовление ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, нагрудного знака лауреата госпремии, президентской награды, орденской ленты, ленты медалей на планках с целью сбыта или ношение лицом, не имеющим на это права, или ношение, сбыт таких поддельных вещей тянут за собой наложение штрафа в размере от 100 до 200 таких минимумов.

При этом вышеуказанные действия, если их совершило лицо, которое в течение года было подвергнуто админвзысканию за такие же нарушения, влекут за собой наложение штрафа в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Планируется также определить, что ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных сил Украины или других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 150 до 200 необлагаемых рублей с конфискацией соответствующей формы одежды. Если эти же действия совершило лицо, которое в течение года было подвергнуто админвзысканию за такие же нарушения, ему грозит наложение штрафа в размере от 200 до 400 таких минимумов или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с конфискацией соответствующей формы одежды.

Кроме того, предлагается предусмотреть, что осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, воинов-интернационалистов и миротворцев, а также лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, участников Революции Достоинства, борцов за независимость Украины в XX веке наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в конце мая под Киевом вандалы сожгли несколько могил бойцов АТО.

Кроме того, в Запорожье неизвестные облили черной краской памятную доску на улице добровольческих батальонов.