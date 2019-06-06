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Рада ввела тюремное заключение за осквернение могил защитников Украины

Новости » Политика    06.06.2019 - 13:41
Рада ввела тюремное заключение за осквернение могил защитников Украины
Иллюстративное фото (dpchas.com.ua)

Также предусматривается наказывать штрафами за ношение военной формы со знаками различия военных ВСУ

Парламент одобрил во втором чтении законопроект №9217 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц". За документ проголосовали 235 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Ношение военной формы

Планируется предусмотреть, что ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных сил Украины или других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей формы одежды.

Если эти же действия совершило лицо, которое в течение года было подвергнуто админвзысканию за такие же нарушения, ему грозит наложение штрафа в размере от 200 до 400 таких минимумов или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с конфискацией соответствующей формы одежды.

Осквернение памятников защитникам Украины

Кроме того, предлагается предусмотреть, что осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, воинов-интернационалистов и миротворцев, а также лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, участников Революции достоинства, борцов за независимость Украины в XX веке наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в конце декабря 2018-го Рада приняла данный закон за основу в первом чтении. За него проголосовали 229 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, данный законопроект внесли в Раду в конце октября прошлого года.

Добавим, конце мая 2018-го под Киевом вандалы сожгли несколько могил бойцов АТО. Кроме того, в Запорожье неизвестные облили черной краской памятную доску на улице добровольческих батальонов.

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Темы: Заседание Рады
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