Рада запровадила тюремне ув'язнення за осквернення могил захисників України

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Також передбачається карати штрафами за носіння військової форми з відзнаками військових ЗСУ

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №9217 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії щодо державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу і наругу над місцем поховання захисника суверенітету і територіальної цілісності України і деяких інших осіб ". За документ проголосували 235 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Носіння військової форми

Планується передбачити, що носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідної форми одягу.

Якщо ці ж дії вчинила особа, яка протягом року була піддана адмінстягненню за такі ж порушення, їй загрожує накладення штрафу в розмірі від 200 до 400 таких мінімумів або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин з конфіскацією відповідної форми одягу.

Осквернення пам'ятників захисникам України

Крім того, пропонується передбачити, що осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам'ятника, побудованого в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, воїнів -інтернаціоналістов і миротворців, а також осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях, учасників Революції гідності, борців за незалежність України в XX столітті караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, в кінці грудня 2018-го Рада прийняла даний закон за основу в першому читанні. За нього проголосували 229 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, даний законопроект внесли в Раду в кінці жовтня минулого року.

Додамо, наприкінці травня 2018-го під Києвом вандали спалили кілька могил бійців АТО. Крім того, в Запоріжжі невідомі облили чорною фарбою пам'ятну дошку на вулиці добровольчих батальйонів.