Рада ввела "кешбэк" для покупателей

Верховная рада поддержала во втором чтении №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 237 парламентариев.

Предусматривается внести ряд изменений в Налоговый кодекс Украины:

внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 100 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы (то есть создание мотивации для покупателей в содействии контролю за соблюдением требований законодательства об осуществлении расчетных операций);

внедрение информационной системы в пределах электронного кабинета, с помощью которой может быть проверена подлинность полученного покупателем в пункте продажи товаров расчетного документа, оформленная жалоба на продавца товаров за нарушение порядка проведения расчетных операций и в режиме реального времени отслеживание движения такой жалобы через контролирующий орган;

введение двухуровневой системы проверок поданных покупателями (потребителями) письменных обращений или жалоб средствами портала проверки расчетных операций;

расширение перечня видов деятельности, осуществляемых субъектами упрощенной системы налогообложения, для которых применение РРО является обязательным.

В первом чтении текст документа гласил, что на кешбек можно было претендовать в случае, если сумма покупки составляет 100 гривен. Ко второму же чтению сумму увеличили до 850 грн. Таким образом, если нарушение при расчете будет подтверждено, покупатель сможет получить часть средств, взысканных с нарушителя.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил, что данные изменения вступят в силу для второй, третьей группы плательщиков налогов через 1,5 года, а в отношении рисковых отраслей – через год.

Напомним, 10 сентября Рада одобрила за основу в первом чтении №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Как писало РБК-Украина ранее, ВР приняла во втором чтении законопроект №1053 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Документом предусматривается введение программных РРО, то есть внедряются электронные чеки.