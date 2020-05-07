Рада ввела дополнительные меры для повышения соцзащиты медиков

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом Минздраву предоставляется ряд поручений

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19", передает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовали 336 нардепов.

Документом вводятся дополнительные меры по повышению социальной защиты медицинских работников учреждений здравоохранения путем установления выплаты пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

Проектом предоставляется возможность привлекать на волонтерских началах к выполнению мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной болезни (СOVID-19) врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории с установлением ограничений в отношении такого привлечения.

Также вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, и контактных с больными COVID-19 лиц, а также медработников, работающих в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и другим работникам, задействованным в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью.

Кроме того, законопроектом предлагается Кабинету министров предоставить ряд поручений Министерству здравоохранения, в частности по разработке и обновлению:

порядка определения предназначенных для госпитализации больных коронавирусной болезнью (COVID-19) учреждений здравоохранения, которые относятся к первой, второй и третьей волнам заболеваемости, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения;

инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19 по мерам, направленным на предупреждение инфицирования

порядка действий в случае пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения, предназначенные для госпитализации больных коронавирусной болезнью (COVID-19);

алгоритма тестирования определенных законом лиц на COVID-19 с регулярным его просмотром в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Также предлагается обязать Минздрав обязательно обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; количества и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала; проведения закупок, получения и распределения лекарственных средств и др.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 7 мая. Заседание было созвано по требованию более 150 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины может выйти из карантина 18 мая. Автором соответствующего проекта постановления стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Согласно проекту, Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.