Рада запровадила додаткові заходи для підвищення соцзахисту медиків

Законом МОЗ надається низка доручень
Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №3380 "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", передає кореспондент РБК-Україна.
За нього проголосували 336 нардепів.
Документом запроваджуються додаткові заходи для підвищення соціального захисту медичних працівників закладів охорони здоров’я шляхом встановлення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.
Проектом надається можливість залучати на волонтерських засадах до виконання заходів, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19) лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії із встановленням обмежень щодо такого залучення.
Також вводиться обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусної хвороби, та контактних з хворими на COVID-19 осіб, а також медпрацівників, які працюють у закладах з надання медичної допомоги таким хворим, працівників Національної поліції, Національної гвардії та іншим працівникам, задіяним у здійсненні протиепідемічних заходів, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворим на коронавірусну хворобу.
Крім того, законопроектом пропонується Кабінету міністрів надати низку доручень Міністерству охорони здоров’я, зокрема щодо розробки та оновлення:
Також пропонується зобов'язати МОЗ обов’язково оприлюднювати на офіційному веб-сайті інформацію щодо результатів тестування; забезпеченості закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення; кількості та кваліфікації залученого до боротьби з COVID-19 медичного персоналу; проведення закупівель, отримання та розподілу лікарських засобів тощо.
Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 7 травня. Засідання було скликане на вимогу понад 150 парламентаріїв.
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