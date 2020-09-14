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Рада во вторник рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси

Украина, Понедельник 14 сентября 2020 12:28
Рада во вторник рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси на этой неделе. Рассмотрение состоится во вторник, 15 сентября.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Наш комитет подготовил проект заявления о ситуации в Беларуси, которое будет рассмотрено, будет вынесено в зал на завтрашнем заседании. Прошу его поддержать", - отметил глава комитета.

После выборов президента в Беларуси 9 августа начались акции протеста против официальных результатов голосования. Протесты продолжаются до сих пор. Правоохранители избивали и задерживали участников мирных протестов.

Напомним, в прошлый четверг Разумков анонсировал рассмотрение парламентом заявления по событиям в Беларуси на этой неделе.

Кроме того, ранее спикер ВР заявлял, что депутаты хотят помочь сохранению независимости Беларуси и предотвратить войну на границе.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Беларусь хочет настоящей демократии, а не российской.

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