Рада во вторник рассмотрела более 10% правок в избирательный кодекс

Всего ко второму чтению в документ подали 4568 правок
Верховная рада Украины во вторник, 18 июня, рассмотрела более 10% правок ко второму чтению нового избирательного кодекса. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, нардепы рассмотрели 466 правок, а всего их в документе 4568.
"Продолжим рассмотрение с правки 467", - подчеркнул глава парламента.
Кроме того, перед закрытием вечернего пленарного заседания Рады первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко объявила о выходе депутата ВР Дмитрия Лубинця из состава фракции "Блок Петра Порошенко".
После этого глава Рады Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента.
Напомним, парламент 6 июня рассмотрел менее 3% правок ко второму чтению нового избирательного кодекса. В частности, нардепы рассмотрели 134 правки.
Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе с открытыми списками предлагает обязать государственные органы работать на выборах без выходных. Докладчик по рассмотрению нового избирательного кодекса в ВР Александр Черненко объяснил, что избирательный процесс очень скоротечный, и много работы выпадает на выходные дни.
Добавим также, одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагается, чтобы НАПК отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов.
Стоит отметить, глава парламента Андрей Парубий призывает ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.