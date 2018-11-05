Рада во вторник переименует ряд населенных пунктов

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий подчеркнул, что вопросы переименования не имеют никакого политического подтекста

Во вторник парламент может рассмотреть ряд технических вопросов, связанных с переименования сел, поселков и изменениями границ небольших городов. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что вопросы переименования не имеют никакого политического подтекста.

"Действительно, часто такие технические вопросы, как переименование, почему-то не находят поддержку. Я столько раз это ставил... Завтра (вторник, 6 ноября, - ред.) после аграрного блока вопросов, я предложу поднять блок переименования. Если зайдем в эти вопросы около 17:00, то мы должны пройти эти семь вопросов. Ведь эти вопросы не имеют никакого политического подтекста", - заявил Парубий.

Председатель ВР призвал нардепов рассмотреть перечень переименований населенных пунктов на заседаниях фракций.

"Просьба, возможно на фракциях, если есть оговорка по любым переименованиям, дайте знать, и оно будет исключено из перечня. Чтобы мы смогли это пройти для местных общин", - добавил глава парламента.

Напомним, в октябре глава парламента заявил, что проекты изменений в Конституцию Украины о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей откладываются из-за отсутствия достаточного количества голосов.

Как писало РБК-Украина в мае, комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендует ВР поддержать представление Киевского областного совета о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Так, город планируют переименовать в Переяслав.