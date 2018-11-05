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Рада у вівторок перейменує низку населених пунктів

Новини » Політика    05.11.2018 - 13:55
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій підкреслив, що питання перейменування не мають жодного політичного підтексту

У вівторок парламент може розглянути низку технічних питань, пов’язаних з перейменування сіл, селищ та змінами меж невеликих міст. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що питання перейменування не мають жодного політичного підтексту.

"Справді, часто такі технічні питання, як перейменування, чомусь не знаходять підтримку. Я стільки раз це ставив… Завтра (вівторок, 6 листопада, - ред.) після аграрного блоку питань,  я запропоную підняти блок перейменування. Якщо зайдемо в ці питання близько 17:00, то ми маємо пройти ці сім питань. Адже ці питання не мають жодного політичного підтексту", - заявив Парубій.

Голова ВР закликав нардепів розглянути перелік перейменувань населених пунктів на засіданнях фракцій.

"Прохання, можливо на фракціях, якщо є застереження по будь-яких перейменуваннях, дайте знати, і його буде вилучено з переліку. Щоб ми змогли це пройти для місцевих громад", - додав голова парламенту.

Нагадаємо, в жовтні глава парламенту заявив, що проекти змін до Конституції України про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей відкладаються через відсутність достатньої кількості голосів.

Як писало РБК-Україна в травні, комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує ВР підтримати подання Київської обласної ради про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області. Так, місто планують перейменувати в Переяслав.

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